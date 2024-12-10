Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Kutlandı

Kastamonu\'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Kutlandı

10 Aralık 1919'da yapılan ilk kadın mitinginin 105. yılı, Kastamonu'da coşkuyla anıldı.

10.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105. yılı kutlandı.

Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Pınarbaşı, Azdavay, Devrekani, Seydiler, Küre ve diğer ilçelerden gelen kadınlar, yöresel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri tarafından mitingin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk sunuldu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, burada, 10 Aralık 1919'un sadece Kastamonu için değil dünya kadınlar tarihi için de çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

O dönemde yurdun işgalini protesto etmek amacıyla Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde 3 binden fazla Kastamonulu kadının bir araya geldiğini anlatan Kızıltan, şöyle konuştu:

"Bu cesur kadınlar ABD başkanının ve Fransa başkanının eşlerine, İtalya ve İngiltere kraliçelerinin dikkatine çektikleri telgraflarla ve Zekiye Hanım'ın konuşmasıyla, 'Eğer hakkımızı teslim etmezlerse evlatlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta dinimiz ve istiklalimiz için haksızlara, zalimlere karşı savaşarak öleceğiz' diye haykırmışlardır. Gözleri kin ve çıkar bulutlarıyla kaplanmış işgalcilere seslerini duyurmuşlardır. 105 yıl önceki zorlu şartları düşündüğümüzde, Türk kadınının gösterdiği özveri ve kararlılığın çizdiği yolda sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemek zorundayız."

Aynı coşkuyla bugün de dünyaya haykırdıklarını dile getiren Kızıltan, "Aynı coşku, aynı heyecan, aynı azim ve kararlılıkla dünyaya bir kez daha sesleniyor, bölünmezliğimizi, bütünlüğümüzü ve bu uğurdaki sarsılmaz irademizi tekrar vurguluyoruz. Türk kadını olarak el ele, omuz omuza, Atatürkçü düşüncenin yol göstericiliğinde tek yürek olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

90 yaşındaki Sabiha İzbeli de ilk kadın mitingiyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, ilçe belediye başkanları, kadın dernekleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kastamonu, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:02:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.