Kastamonu'da jandarmanın silah ve sahte içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da jandarmanın silah ve sahte içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

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Kastamonu\'da jandarmanın silah ve sahte içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, kaçakçılık operasyonunda 20 litre etil alkol ile 5 litre sahte içki bulundu.

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yasa dışı silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği, 250 gram barut ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
KaçakçılıkSahte İçkiKastamonuGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da jandarmanın silah ve sahte içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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