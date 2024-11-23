Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu

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Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 6 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 şarj cihazı ile 3 şarj kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda da 64 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.