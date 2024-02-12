Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren trafik polislerine başarı belgesi - Son Dakika
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Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren trafik polislerine başarı belgesi

Kastamonu\'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren trafik polislerine başarı belgesi

Kastamonu'da bir bankada sıra beklerken kalbi duran kişiyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren trafik polislerine Vali Meftun Dallı tarafından başarı belgesi verildi. Vali Dallı, polislere teşekkür ederek vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Polislerin hayata döndürme çabası güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

12.02.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Kastamonu'da bankada sıra beklerken kalbi duran kişiyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren trafik polislerine Vali Meftun Dallı tarafından başarı belgesi verildi.

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda Vali Dallı, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve kalbi duran kişiyi hayata döndüren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın ile sohbet etti.

Polislere başarı belgelerini takdim eden Dallı, "Aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde vatandaşımızın hayatını kurtaran Emniyet personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kent merkezindeki bir bankada 22 Ocak'ta sıra beklerken fenalaşan Mustafa Bektaşoğlu'nu (54), olaydan yaklaşık 1,5 ay önce ilk yardım eğitimi alan trafik polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın kalp masajı ve suni teneffüs yaparak tekrar hayata döndürmüştü. Polislerin Bektaşoğlu'nu hayata döndürme çabası bankanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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