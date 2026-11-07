Kastamonu\'da kar hayatı olumsuz etkiledi, kalınlık yer yer 10 santimetreyi aştı

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor.

Yağış, İnebolu, Küre, Devrekani, Ağlı, Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.