Kastamonu'da kar hayatı olumsuz etkiledi, kalınlık yer yer 10 santimetreyi aştı - Son Dakika
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Kastamonu'da kar hayatı olumsuz etkiledi, kalınlık yer yer 10 santimetreyi aştı

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Kastamonu\'da kar hayatı olumsuz etkiledi, kalınlık yer yer 10 santimetreyi aştı
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Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. İnebolu, Küre, Devrekani, Ağlı ve Şenpazar'da hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor.

Yağış, İnebolu, Küre, Devrekani, Ağlı, Şenpazar ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA
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