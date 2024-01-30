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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 79 köy yolunun ulaşıma kapanması üzerine valilik ekipleri çalışmalara başladı. Şu ana kadar 148 köy yolunun trafiğe açıldığı belirtilirken, kar yağışının devam etmesi nedeniyle 79 köy yolunun hala kapalı olduğu ifade edildi.

Kastamonu\'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
30.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:24
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan karın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "29 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 196 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla sabah itibarıyla 148 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 79 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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