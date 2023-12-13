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Kastamonu'da Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kastamonu'da Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı

Çatalzeytin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Taner Çetin, sahilde gördüğü yunusları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yunusların balık avlamak için kıyıya geldiğini düşünen Çetin, görüntüleri sosyal medyada da paylaştı.

Kastamonu\'da Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı
13.12.2023 - 17:15,
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Kastamonu'da, Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalzeytin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Taner Çetin, sahilde gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Çetin, AA muhabirine, Karadeniz kenarında yunuslara çok sık rastlamadıklarını söyledi.

Yunusların balık avlamak için kıyıya geldiğini düşündüğünü ifade eden Çetin, "Sanırım 3-4 yunus vardı. Bu mevsimde genelde kefal, istavrit ve hamsi avlarlar. Sahilden onları görünce görüntülemek istedim. Oldukça güzel görünüyorlardı." dedi.

Görüntüleri sosyal medyasında da paylaştığını anlatan Çetin, yunusların sosyal medyada da ilgi gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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