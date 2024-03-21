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Kastamonu'da Mart karı: Çocuklar doyasıya eğlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin büyük kesimlerini beyaza bürüyen karın tadını ise çocuklar çıkardı.

Kastamonu'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Ağlı, Küre, Devrekani ilçeleri ile Ilgaz Dağı, Küre Dağları ve Yaralıgöz Geçidi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Devrekani- Bozkurt yolu Yaralıgöz Geçidi ile İnebolu ilçesindeki Çuhadoruğu geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Mart ayının son günlerinde yağan kara sevinen çocuklar ise ders arasında dışarıya çıkarak kartopu oynadı.

"Kar yağışını hissetmek ve oynamak istedik"

Çocukların karı görünce çok sevindiklerini belirten sınıf öğretmeni Nilgün Sevimli Bideci, "Kar yağdığını görünce bizler de dayanamadık, çocuklarımızla birlikte dışarıya çıktık. Belki bu yağan son kardır diye eğlenelim istedik. Karı hepimiz çok seviyoruz. Karın ayrı bir huzuru var. Kar yağışını hissetmek ve oynamak istedik. Çocuklarımızla birlikte eğleniyoruz. Uzun zamandır ben Kastamonu'dayım. Artık bu mevsimlerde kar yağmasına alıştım. Mart'ta, Nisan'da hatta Mayıs'ta bile kar yağdığını gördük. Benim için kar mutluluktur, karı seviyorum, güzel" dedi.

İlkokul öğrencisi Cihan Kapancıoğlu ise, "Kar yağıyor, öğretmenimizde bizi kartopu oynamaya çıkardı. Kar var, biz de kar ile oynuyoruz. Kardan adam da yapacağız" diye konuştu.