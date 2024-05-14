Kastamonu'da mayıs karı sürücülere zor anlar yaşattı
KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan mayıs karı sebebiyle Ilgaz Dağı, Küre Dağları geçişleri karla kaplandı. Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nda ve yüksek kesimlerdeki yollarda, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.
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