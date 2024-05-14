Kastamonu'da mayıs karı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kastamonu'da mayıs karı sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ilgaz Dağı ve Küre Dağları geçişleri karla kaplanırken, kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.

14.05.2024 22:49
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Kastamonu'da mayıs karı sürücülere zor anlar yaşattı

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan mayıs karı sebebiyle Ilgaz Dağı, Küre Dağları geçişleri karla kaplandı. Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nda ve yüksek kesimlerdeki yollarda, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

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