Kastamonu'da 'Mutlu Çarşamba Projesi'

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Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, "Mutlu Çarşamba Projesi" ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapacak.

Kastamonu Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Mutlu Çarşamba Projesi"nin protokol imza töreni, Vali Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirildi.

Proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin her hafta çarşamba günleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinliklere katılması hedefleniyor.

Vali Dallı, proje kapsamında pek çok çalışma yürütüleceğini belirterek, "Hep birlikte engelli bireyler ve ailelerini çarşamba günleri bir araya getirerek birtakım sportif etkinliklerde yer almalarını sağlayacağız." dedi.

Başarılı bir proje olacağını ümit ettiklerini dile getiren Dallı, "Bu kardeşlerimizin mutlu olacağını umuyoruz. Adını 'Mutlu Çarşamba' koyduk. İnşallah herkes dilediği gibi mutlu olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Meftun Dallı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı ve İl Sağlık Müdür Vekili Hasan Kepiçoğlu arasında projenin protokolü imzalandı.