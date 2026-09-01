Kastamonu'da Olukbaşı Semt Polikliniği'nin temeli atıldı, tesis 60 poliklinik kapasiteli olacak - Son Dakika
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Kastamonu'da Olukbaşı Semt Polikliniği'nin temeli atıldı, tesis 60 poliklinik kapasiteli olacak

Kastamonu\'da Olukbaşı Semt Polikliniği\'nin temeli atıldı, tesis 60 poliklinik kapasiteli olacak
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Kastamonu'da eski Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılacak Olukbaşı Semt Polikliniği için temel atma töreni düzenlendi. Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip olacak dört katlı tesiste 5'i diş olmak üzere 60 poliklinik, 24 saat hizmet veren acil servis, MR ve tomografi üniteleri, laboratuvarlar, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alacak. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr.

Kastamonu'da eski Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılacak Olukbaşı Semt Polikliniği için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkisindeki alanda yapılacak dört katlı sağlık tesisinin yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. Tesiste 5'i diş olmak üzere yaklaşık 60 poliklinik, 24 saat hizmet verecek acil servis, MR ve tomografi üniteleri, laboratuvarlar, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunacak.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, törendeki konuşmasında, bölgede yaşayan vatandaşların uzun süredir bölgede kapsamlı bir sağlık kuruluşu bulunmasını istediğini söyledi.

Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alanın yeniden sağlık hizmeti verecek olmasının önemine değinen Ekmekci, "Burası aynı zamanda hafızasında sağlık olan bir alan. Eski devlet hastanesinin bulunduğu bu yer, yeniden sağlık hizmeti vermeye devam edecek." dedi.

Kastamonu merkez ve ilçelerinde sağlık altyapısının güçlendirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Ekmekci, "Sağlık konusunun öncelikli çalışma alanlarımızın başında geldiğinin bilincindeyiz. Durmadan, büyük bir gayretle hem Kastamonu'da hem de ilçelerimizde sağlık altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah sağlık alanında çok daha iyi noktalara geleceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın ziyaretlerinde, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla yaptığımız istişarede, TOKİ'ye yaptırma projesi kafamızda canlandı ve yine Sayın Bakanımızın desteğiyle bu fikir bugün hayata geçmiş oluyor." dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise Olukbaşı Semt Polikliniğinin kapsamlı bir sağlık tesisi olacağını söyledi.

Tesisin yaklaşık 2 bin 250 metrekare taban alanı üzerine kurulacağını belirten Yavuzyılmaz, "Semt polikliniği denildiğinde birkaç odadan oluşan bir yer gibi algılanabilir ancak burası çok kapsamlı bir yapı olacak. Yaklaşık 2 bin 250 metrekare taban alanı üzerine kurulacak ve dört katlı olacak. Toplam kapalı alanı yaklaşık 9 bin metrekareyi bulacak. İçerisinde 5'i diş olmak üzere yaklaşık 60 poliklinik yer alacak." dedi.

Tesiste sunulacak hizmetlere ilişkin bilgi veren Yavuzyılmaz, "Laboratuvar hizmetleri, tomografi, MR ve diğer görüntüleme birimlerinin yanında 24 saat hizmet verecek acil servisimiz bulunacak. Çocuk İzlem Merkezimiz, Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz da bu binada hizmet verecek." diye konuştu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük yaklaşık 6 bin 500 muayene gerçekleştirildiğini belirten Yavuzyılmaz, uzman hekim sayısının 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 15'in üzerinde arttığını kaydetti.

Yapılan duanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programa Vali Meftun Dallı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Olukbaşı Semt Polikliniği'nin temeli atıldı, tesis 60 poliklinik kapasiteli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Olukbaşı Semt Polikliniği'nin temeli atıldı, tesis 60 poliklinik kapasiteli olacak - Son Dakika
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