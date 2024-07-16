Kastamonu'da Operasyonlar Sonucu 367 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Operasyonlar Sonucu 367 Kişi Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda son 6 ayda yakalanan 367 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 3 bin 491 aranan şahıs yakalanırken, 10 bin 856 kişi sorgulandı. Operasyonlarda 180 ruhsatsız tabanca, 79 ruhsatsız tüfek ve bin 452 adet fişek ele geçirildi.

16.07.2024 13:31
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Kastamonu'da son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 367 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu yılın ilk altı ayında 3 bin 491 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda 10 bin 856 şahsın sorgulandığı aktarılan açıklamada, "Aranma kaydı olan 3 bin 491 şahıs yakalanırken bu şahıslardan bin 367'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan çalışmalarda 180 ruhsatsız tabanca, 79 ruhsatsız tüfek ile çeşitli çaplarda bin 452 adet fişek ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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