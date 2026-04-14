Kastamonu'da Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı

14.04.2026 10:07
Kastamonu Valisi Dallı, Araç-İhsangazi OSB için toplantı düzenleyerek yatırımın önemine vurgu yaptı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, kuruluş çalışmaları süren Araç- İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dallı, sanayi yatırımlarının şehirlerin kaderini değiştirebilecek önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Şehrin vizyon projelerinden Araç-İhsangazi OSB'nin de Kastamonu için büyük şans olduğuna işaret eden Dallı, şöyle konuştu:

"Kastamonulu olsun, olmasın bu şehirden ekmek yiyen herkesin sahiplenmesi gereken fevkalade bir proje var önümüzde. En büyük sıkıntılarımızdan biri nüfus. Ekonomik kalkınmanın yanında demografik sorunlarımızın da ortadan kaldırılması için bu yatırım büyük önem taşıyor. Projeyle ilgili süreci titizlikle takip edelim, elimizi taşın altına koyalım ve bu fırsatı iyi değerlendirelim."

OSB'de gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:39:53.
