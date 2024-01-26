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Kastamonu'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

26.01.2024 - 09:09,  Güncelleme: 09:10
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KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkinde, sabah erken saatlerde, Türkay firmasına ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Vali Meftun Dallı, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

Haber: Hüseyin DOĞAN/ KASTAMONU, (DHA)

Kastamonu\'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kastamonu'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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