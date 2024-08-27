Kastamonu\'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Güncel

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında GMG Kastamonusporlu 2 futbolcunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Futbolcu Yasin Davuş'un kullandığı 37 BK 860 plakalı otomobil, Hepkebirler Mahallesi'nde Efecan Fahrettin Yanıkoğlu idaresindeki 37 ADJ 592 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Görkem Akbay, Koray Cebeci ve Kastamonusporlu futbolcu Oğuzhan Doğan yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.