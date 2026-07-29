Kastamonu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Azdavay'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.Y. (29) idaresindeki 34 ZE 2909 plakalı otomobil, Kayıkçı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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