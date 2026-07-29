Kastamonu\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.Y. (29) idaresindeki 34 ZE 2909 plakalı otomobil, Kayıkçı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.