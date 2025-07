Kastamonu\'da Özel Bireylere Ücretsiz Oyun Parkı

Kastamonu'daki bir oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor.

Kentteki bir alışveriş merkezinde yer alan oyun parkındaki oyun araçlarından özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ücretsiz yararlanarak, hoşça vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

Oyun parkının müdürü Mualla Tekin, AA muhabirine, çocukların mutluluğunun, yüzlerindeki tebessümün en büyük mutlulukları olduğunu söyledi.

Velilerin yüzündeki mutluluğun da her şeye değdiğini vurgulayan Tekin, "İşletmemiz açıldığı her yerde özel çocuklarımıza bu imkanı sağlıyor. Biliyoruz ki her çocuğun oyun hakkı vardır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hakkı onlara tanımaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Oyun alanlarının en büyük faydalarından birinin özel gereksinimli bireylerle diğer çocukların bir arada etkinlik yapması olduğunu anlatan Tekin, bu şekilde kaynaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise oyun parkının yıllardır tüm özel bireylere ücretsiz hizmet verdiğini belirterek, "Özel bireylerimiz güler yüzle o kadar sıcak karşılanıyorlar ki, onlar da çok mutlu oluyor. AVM yönetimimize, oyun parkı sahiplerine çok teşekkür ederiz. Hatta bazı hafif düzey özel birey annelerimiz, oyun parkına çocuklarını emanet edip işlerini görebiliyor. Bu da çok önemli. Onlara da çok iyi geliyor. Bu hizmet paha biçilemez. Burası aileler ve özel bireylerimizin nefes aldığı bir merkez." diye konuştu.

Özel gereksinimli birey annesi Aynur Şahin de oğlunun oyun parkında oynadığını anlatarak, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben de oyunlar oynuyorum, birlikte güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.