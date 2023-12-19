Kastamonu\'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlayacak proje hayata geçiriliyor

Kastamonu'da hayata geçirilecek "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi ile özel bireylerin meslek edinmeleri sağlanacak.

Kastamonu Valiliğinde, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje için imza töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kastamonu Belediye Başkanlığının paydaş olduğu "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi ile özel birey ve ailelerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenirken, özel bireylerin meslek edinmesini sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler verilecek.

Vali Meftun Dallı, törende yaptığı konuşmada, projenin 187 bin 500 lira destek almaya hak kazandığını söyledi.

Özel bireylerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik programların yanında ailelerin kapasitelerinin de geliştirilmesinin önem arz ettiğini belirten Dallı, "Eğitim programları ile özel bireylerin ailelerinin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteleyerek, özel bireylere daha güçlü şekilde yardım etmelerini ve hipoterapi ile özellikle otizm ve serebral palsi teşhisli özel bireylerin duyu denge gelişimlerine destek sağlanacak. Hafif düzeyde otizmli bireylere kahvaltı, çorba, tatlı hazırlama eğitimleri vererek meslek edinmelerine destek olunacak." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise projenin özel bireyler ve aileleri için çok önemli olduğunu ifade ederek, destek sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.