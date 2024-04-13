Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde silahlı saldırı sonucu amca ile yeğeni yaşamını yitirdi.
Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen Murat K, bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'e yanında bulunan tabanayla ateş etti.
Muzaffer ve yeğeni Adem Üstüner, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Silahlı Saldırı: Amca ve Yeğen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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