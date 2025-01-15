Kastamonu\'da Soğukcaksu Geçidinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Kastamonu kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölgedeki manzara dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki kar ve sis manzarası, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera Ayhan ACAR BARTIN,