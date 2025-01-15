Kastamonu'da Soğukcaksu Geçidinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da Soğukcaksu Geçidinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Kastamonu\'da Soğukcaksu Geçidinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Kastamonu kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı 10 santim kalınlığında etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışmaları yaptı.

15.01.2025 12:39  Güncelleme: 12:44
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Kastamonu kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölgedeki manzara dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki kar ve sis manzarası, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera Ayhan ACAR BARTIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Soğukcaksu Geçidinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

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