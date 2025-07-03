Kastamonu'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi ve yetim 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Kışla Parkı'na sünnet kıyafetleriyle gelen çocuklar, off-road araçları ve klasik otomobillerle, polis eskortu eşliğinde şehir turuna çıkarıldı.

Belediye Caddesi'nde mehter takımı tarafından karşılanan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirdikten sonra Şeyh Şaban'ı Veli Külliyesi'ne giderek dua etti.

Ardından Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü'ndeki şenlik alanında çocuklara hediye verildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere, 22 çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi.

Kendilerine destek olan ekiplere teşekkür eden Alper, "Sünnet ettirdiğimiz çocuklarımıza bisiklet hediyemiz olacak, yine sponsorlarımız aracılığıyla altın hediye ettik. Çocuklarımızı arabalarla da eğlendiriyoruz. Sünnet ettirdiğimiz çocuklarımızı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kendi çocuklarımız gibi kabul ettik, kendi çocuklarımız gibi mutlu etmeye çalıştık." dedi.

Çocuğu sünnet edilen Gülizar Elmacı ise emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü çocuklarımızı sevindirdiği için çok memnunuz. Bugün dualar okundu, hediyeler verildi, çocuklar çok sevindi. Allah razı olsun." diye konuştu.