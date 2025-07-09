Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Kastamonu'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan A.Ç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İlk tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi için hastanın başka bir hastaneye nakline karar verildi.
Ankara'da bir hastaneye sevk edilen A.Ç, ambulansla Kastamonu Havalimanı'na taşındı. Burada ambulans helikoptere alınan hasta Ankara'ya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: Hasta Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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