Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden doktorlar anıldı

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Kastamonu'da doktorlar, Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 meslektaşını andı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar, 11 Haziran'da Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlak için saygı duruşunda bulundu.

Hekim Birliği Sendikası Kastamonu temsilcisi ve radyoloji uzmanı Mustafa Koyun, burada yaptığı açıklamada, yüreklerini yakan derin acıyı paylaşmak için toplandıklarını söyledi.

Aynı kazada ağır yaralanan doktor Beyza Nur Çetin'in Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü belirten Koyun, "Bu tarifsiz acı yalnızca bizlerin değil, tüm sağlık camiamızın yüreğinde derin yaralar açtı. Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlak, genç yaşlarında büyük özveri ve fedakarlıkla hastalarına umut olmuş, ışık olmuş hekimlerimizdi. Onları böyle bir kazada kaybetmiş olmanın acısı yüreğimizde derin bir iz bırakacak ve bu kayıp, hepimizi derinden etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Geçici görevlendirme ile ilgili eleştiride bulunan Koyun, "Daha planlı bir istihdam politikası ve kurumların gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı çözümler bulunması elzemdir. Geçici görevlendirmelerin kamu yararına ve hukuka uygun olması kadar, güvenli çalışma koşullarının sağlanması da hayati önem taşımaktadır." dedi.