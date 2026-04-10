Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Başladı

10.04.2026 15:12
Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar H.C.Ş. ve O.D. ile tutuksuz sanık M.A. katıldı.

O.D, duruşmadaki savunmasında, olay günü kendisini arayan H.C.Ş'nin yanına gittiğini belirterek, "Üzerimde çıkan uyuşturucu maddeyi bana o verdi, parayı akşam verebileceğimi söyledim. Jandarma geldiğinde cebimdeki maddeyi teslim ettim. Ben kimseye uyuşturucu satmadım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

H.C.Ş. de babasının cezaevine girmesinden sonra boşluğa düştüğünü ve uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatarak, "M.A. ve O.D'den uyuşturucu aldım. Olay günü araçta bulunan uyuşturucu bana ait değildir, O.D'ye aittir. Evimde bulunan maddeleri kullanmak için bulunduruyordum." diye konuştu.

M.A. ise olayla ilgili bilgisi bulunmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tanık olarak dinlenen sanıklardan H.C.Ş'nin annesi F.Ş. de oğlunun uyuşturucu kullandığını kaydederek, "Evde bulduğum maddeleri sakladım. Amacım eşim cezaevinden çıkınca ona göstermekti." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan zanlılar tutuklanmıştı. Uyuşturucunun M.A'dan temin edildiği yönündeki ifade üzerine M.A. da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
