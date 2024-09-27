Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen 2 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ve cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler Ç.E. ve O.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.E. tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.