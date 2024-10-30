Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Narkotik ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen 2 şüphelinin üst ve araç aramasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y. ve C.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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