Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncel

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu, esrar öğütücü ile 3 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve muşta ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Z.Ş. ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.