Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı, sarı toz ele geçirildi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı, sarı toz ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir adreste sarı renkli toz madde, sentetik uyuşturucu ve kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreste yapılan aramada uyuşturucu olduğu değerlendirilen sarı renkli toz madde, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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