Kastamonu'da uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığın tutukluluğu devam etti - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığın tutukluluğu devam etti

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Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan N.U. ve Y.T'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar N.U. ve Y.T. ile taraf avukatları katıldı.

N.U, duruşmadaki savunmasında, uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını söyledi.

Ünye'de ikamet ettiğini ve diğer sanık Y.T. ile nişanlı olduklarını belirten N.U, "Y.T. emlakçılık yapar, benim de daha önce dükkanım vardı. Uyuşturucu maddeleri Ünye'den temin edemediğimiz için İstanbul'da satıcı bulduk. Dönüşte de yakalandık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Y.T. de uyuşturucu bağımlısı olduğunu anlatarak, "Buna ilişkin hastane kayıtlarım vardır. Evlilik arifesindeyim. Esnaf olduğum için farklı yerlerden alıyordum. Ben kimseye satmadım. Ticaretle ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının kişisel kullanım sınırlarının üzerinde olduğuna işaret ederek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, N.U. ve Y.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Haziran'da, D-100 kara yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 393,38 gram sentetik uyuşturucu, 65,08 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiş, gözaltına alınan 3 şüpheliden N.U. ve Y.T. tutuklanmış, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığın tutukluluğu devam etti - Son Dakika

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