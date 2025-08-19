Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Maksut köyü Tabaklı Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 samanlığa daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 samanlık zarar gördü.
???????
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Yangın: 5 Samanlık Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?