Kastamonu\'da Yangın: İki Ev ve Hayvanlar Telef Oldu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çıkan yangında iki ev, bir ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi, 7 büyükbaş hayvan ile bir köpek öldü.

Seydiler ilçesine bağlı Çırdak köyünde Erol Yüksel'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Hüseyin Akpınar'a ait eve sıçradı.

Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iki ev, bir ahır ve bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında ahırda mahsur kalan 7 büyükbaş hayvan telef olurken bir çoban köpeğinin öldüğü belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlanırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.