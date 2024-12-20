Kastamonu'da yoğun sis etkili oluyor
KASTAMONU - Kastamonu genelinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Kastamonu'da sabah saatlerinde soğuk hava ile birlikte yoğun sis etkili olmaya başladı. Kastamonu il merkezi ve ilçeler genelinde etkisini sürdüren sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kastamonu- Ankara, Kastamonu- İnebolu yolunda sis sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sis sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.
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