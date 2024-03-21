Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oluyor.
Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar şiddetini artırdı.
Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karayolları ekipleri kar ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışma yaptı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Yüksek Rakımlı Noktalarda Kar Etkili Oluyor - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyitgazi çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile 60 çiftçiye 895 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 8 bin 950 kilo tohum desteği sağlandı.
Aksaray'da Taşpınar Belediyesine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma personeli, çocuklarla bir araya gelerek onlara kumaş boyama etkinliği ve jandarma araçları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Erzak Tespit Köpeği ve Bomba Arama Köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın havadan çekilen dron görüntüleri de bulunuyor.
Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden kar payı vaadiyle altın ve nakit para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüphelilerin ifadelerinde, parayı çeviremediklerini ve müştekilerin baskısı üzerine dükkanı kapattıklarını söyledikleri belirtildi. 104 müşteki ise şikayetçi oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın sonucunda 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Selçuk Belediyesi, kent merkezinde kurduğu ilk iftar sofrasının ardından Ramazan'ın bereketini köylere taşımaya devam ediyor. Her akşam bir köyde düzenlenen iftar programlarına katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.
Eyüpsultan'daki cep otogarında müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen bir hırsız, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'de kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi. Motosikletlerin anahtar teslim töreni Yemen'in Hadramut ve Marib illerinde düzenlendi. Proje ile geliri olmayan insanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi hedefleniyor.
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