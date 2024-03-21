Kastamonu\'da Yüksek Rakımlı Noktalarda Kar Etkili Oluyor

Tokat'ta jandarma down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma personeli, çocuklarla bir araya gelerek onlara kumaş boyama etkinliği ve jandarma araçları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Erzak Tespit Köpeği ve Bomba Arama Köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü.