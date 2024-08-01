Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı

Güncel

YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Haniye\'ye yapılan suikast bir ilimizde ortalığı karıştırdı

"Savaşa girdik, biraz gülün ama çok ağlayacaksınız"

Kastamonu'da cezaevi firarisi şahıs tarafından silahla vurularak şehit edilen Polis Ahmet Şahan'ın gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için festivalde söylediği sözler yürek burktu.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ŞEHİT OLDU

Kastamonu'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın silahından çıkan kurşunlarla polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kilitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi rehin aldı.

Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

GENÇLERİ UYUŞTURUCUDAN UZAK TUTMAK İÇİN PROJELER YAPIYORDU

Nevşehir doğumlu, 38 yaşındaki Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele konusunda verdiği eğitim seminerleriyle vatandaşlar tarafından tanınıyordu. 2 çocuk babası Şehit Polis Ahmet Şahan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kastamonu'da gençleri uyuşturucu maddeden uzak tutmak amacıyla yürüttüğü projeler çerçevesinde onlarca eğitim ve seminer verdi. Şahan'ın şehadet haberi tüm Kastamonuluları yasa boğdu.

Memleketi Nevşehir'de düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanacak olan Şehit Polis Ahmet Şahan'ın Kastamonu'da geçen yıl bir festivalde uyuşturucunun zararlarını anlatırken dile getirdiği, "Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü olarak tek amacımız uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir genç, uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir aile ve uyuşturucuya 'hayır' diyebilen toplum inşaa etmek. Tek derdimiz bu. Tüm vatandaşlarımıza Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün kapısının açık olduğunu belirtmek istiyoruz" sözleri yürek burktu.