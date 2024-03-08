Kastamonu\'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi Restorasyonu Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı.
Geçen yıl Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla revize restorasyon projesine başlanan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde yer alan türbenin açılışı için tören yapıldı.
Restorasyon kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı, yağmur oluğu tesis edildi, mezar taşları ve türbe duvarları temizlendi, temizlik ve bakım işlemleri gerçekleştirildi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, türbenin açılışında, restorasyonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah bu mübarek insanın yolunda biz de Efendimiz'in, Rabb'imizin yolunda, muhabbet yolunda olanlardan olalım." dedi.
Duanın ve kurdele kesiminin ardından Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, gazetecilere, türbenin yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyledi.
Külliye içinde 1400'lü yıllarda ilk olarak caminin inşa edildiğini kaydeden Pınar, "Restorasyonu tamamlanan türbe, 1611 yılında Ömer'ül Ketküda, ulema ve halk tarafından yaptırılmış, dönem içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman bakım ve onarımdan geçmiştir. Yaptığımız tespit çalışmalarında hem cami hem de türbede çevre, zaman ve iklim şartlarından kaynaklı bazı deformasyonların, malzeme kayıplarının olduğunu tespit ettik. Bu nadide tarihi eseri yaşatanlar gibi bizden sonraki nesillere bırakmak adına çalışma başlattık." diye konuştu.
Önce cami, ardından da türbenin restore edildiğini dile getiren Pınar, "Özellikle pandemi döneminde ziyaretçi kesintisi yaşandı. Son dönemlerde ziyaretçi sayısında kayda değer artış devam ediyor." ifadesini kullandı.
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