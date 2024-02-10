Kastamonu Hanönü'nde Muhtarlar ve Köy Kooperatifleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu Hanönü'nde Muhtarlar ve Köy Kooperatifleri Toplantısı Yapıldı

Kastamonu Hanönü\'nde Muhtarlar ve Köy Kooperatifleri Toplantısı Yapıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde muhtarlar ve köy kooperatifleri başkanları ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Kastamonu Köy Kooperatif Başkanı Erol Akar, ilçede açılacak süt toplama tesisi hakkında bilgi verdi. Akar, tesisin üreticilere maddi kazanç sağlayacağını belirterek, daha kaliteli sütün daha yüksek fiyatlarla satılarak üreticilere daha fazla kazanç sağlanacağını ifade etti. Toplantıya Hanönü Belediye Başkanı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü, Özel İdare Müdürü, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü, Kastamonu Köy Kooperatif Başkan Vekili, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kooperatif başkanları katıldı.

10.02.2024 12:55
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde muhtarlar ve köy kooperatifleri başkanları ile toplantı yapıldı.

Kastamonu Köy Koop Başkanı Erol Akar, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, ilçede açılacak süt toplama tesisi ile ilgili bilgi verdi.

Tesisin üreticiye maddi kazanç sağlayacağını anlatan Akar, "Bize gelen süt ne kadar kaliteli olursa bunu pazarda daha pahalı satarak üreticilere daha fazla kazanç sağlanacaktır." dedi.

Toplantıya Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Aydın Arukan, Özel İdare Müdürü Hüseyin Bodur, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Kayar, Kastamonu Köy Koop Başkan Vekili Sedat Özcan Özdemir, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kooperatif başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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