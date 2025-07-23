Kastamonu'nda 486 Polis Mezun Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'nda 486 Polis Mezun Oldu

23.07.2025 15:46
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Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 486 öğrenci mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 486 kişi, diplomalarını törenle teslim aldı.

Gazi Stadı'nda düzenlenen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 22. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nun 28 yıl önce açılış kararını imzalarken duyduğu heyecandan çok daha fazlasını bugün hissettiğini söyledi.

Mezun öğrencilere ve ailelerine seslenen Başesgioğlu, "Vicdanlı, ahlaklı, vatansever çocuklar yetiştirdiğiniz için millet olarak sizlere şükran borçluyuz. Şerefli, şanlı emniyet teşkilatına yeni nefes, yeni güç olarak katılıyorsunuz. Omuzlarınızda bu mezuniyet ve üniformanızla çok önemli sorumluluklar yüklendiğini biliyorsunuz. Birinci sorumluluğunuz, her Türk vatandaşının olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasını korumak bugünden itibaren sizlerin omuzlarındadır. Ayrıca aziz milletimizin esenliğini ve güvenliğini korumak da sizlerin omuzlarındadır." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün ise polisliğin vatan ve millet sevgisi, sadakat ve hukuka bağlılık gibi olmazsa olmazları bulunduğuna dikkati çekerek, " Hukuk, adalet ve insan haklarından sapmadan milletimizin emanetine sahip çıkacağınıza, ay yıldızlı bayrağımızı her daim gurur ile taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu şerefli mesleğe adım attığınız bu günde sizi tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da polis adayları ile ailelerini tebrik ederek, görev yerlerinde başarılar diledi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Kastamonu'nun tarihin her döneminde devletine sadakatiyle, güvenlik güçlerine desteğiyle ön plana çıktığını dile getirerek, "Türkiye'nin dört bir yanına umutla, inançla yola çıkan gönül erlerisiniz. Gittiğiniz her yerde yüreğinizle bu memleketin duası, ardınızda bu şehrin selamı olacak." diye konuştu.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel de ülkenin dört bir yanında görev alacak olan 486 polisi uğurladıklarını belirtti.

Bugünün sadece bir mezuniyet değil, millete verilen hizmet sözü olduğunu vurgulayan Yüksel, "Göreviniz ne olursa olsun, bu okuldan edindiğiniz değerler daima sizinle olacak. Ne olursa olsun dürüstlükten ve adaletten ödün vermeyiniz. Değerleriniz, vicdanınız, dayanağınız hukuk, sancağınız ise ay yıldızlı bayrağımız olsun. Kendinize başkaca mihmandar yüklemeyiniz. Daima dik durun, bayrağı hiçbir şahsi çıkarla lekelemeyin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri ile diplomaları verildi, duanın ardından tören geçişi düzenlendi.

Program, mezunların aileleriyle kucaklaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'nda 486 Polis Mezun Oldu - Son Dakika

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