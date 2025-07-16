Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kastamonu\'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
16.07.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü, Cide, İhsangazi, Tosya ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kastamonu'nun Hanönü, Cide, İhsangazi, Tosya ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hanönü ilçesinde ilk olarak, Bozbük mezarlığında bulunan şehit Erkan Bakırcı ve Aşağı Çakırçay köyü mezarlığında bulunan şehit Hüseyin Derelioğlu kabirleri ziyaret edildi.

Kabir ziyaretlerinin ardından Yenice köyünde bulunan Kıbrıs gazisi Hüseyin Zorbozan ve ailesi ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Kur'an okunarak dua edildi.

Ziyarete Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli Belediye Başkanı Metin Yamalı ve vatandaşlar katıldı.

Cide

Cide ilçesinde Belediye Meydanı'ndan Atatürk ve Özgülük Parkına "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Cide Kaymakamı Murat Güneş'in konuşmasından sonra ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

İhsangazi

İhsangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İhsangazi Kent meydanında düzenlenen program 15 Temmuz Resim Sergisi'nin açılışı ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Küre

Küre Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından öğle namazı sonrası 15 Temmuz şehitleri için merkez Akşemseddin Camisi'inde mevlit düzenlendi.

Ardından ilçe mezarlığında bulunan şehit jandarma er Özkan Tanbaş'ın kabri ve şehit aileleri ziyaret edildi.

İlçe meydanında düzenlenen programda Belediye Başkanı Salih Turan ve Kaymakam Zübeyde Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua edildi.

Tosya

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptığı programda, 15 Temmuz belgeseli gösterildi.

Tosya Müftülüğü Tasavvuf Musiki Topluğu tarafından ilahi sunumu gerçekleştirilen programda "30 Kuş" isimli şiirin sinevizyon gösteriminin adından "Dua" adlı şiir okundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhsangazi, Demokrasi, 15 Temmuz, kastamonu, Güncel, Hanönü, Tosya, Küre, Cide, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı

23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
11:32
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
11:26
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 00:29:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.