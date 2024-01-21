Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimleri, sabah saatlerine doğru etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine doğru başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Şehrin kuzey kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler yollarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ara ara etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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