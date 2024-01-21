 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, sabah saatlerine doğru etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının düşeceği Kastamonu'da, kar yağışı şehrin kuzey kesiminde etkili oldu. Sürücüler yollarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ara ara devam etmesi bekleniyor.

21.01.2024 - 08:13,
Abone Ol

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimleri, sabah saatlerine doğru etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine doğru başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Şehrin kuzey kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler yollarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ara ara etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kastamonu\'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:06:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement