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Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki depoda yangın çıktı - Son Dakika
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Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki depoda yangın çıktı

Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali\'ndeki depoda yangın çıktı

Kuzeykent Mahallesi'ndeki Sebze ve Meyveciler Hali'nde bulunan bir firmanın deposunda çıkan yangın, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, depoda hasar meydana geldi.

01.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.

Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki bir firmanın depo kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını diğer dükkanlara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu Sebze ve Meyveciler Hali'ndeki depoda yangın çıktı - Son Dakika
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