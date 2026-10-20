Kastamonu Taşköprü'de bıçaklama davasında 2 sanığa 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de bıçaklama davasında 2 sanığa 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi

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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi, Taşköprü'de bir kişiyi bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkum etti. Sanıklardan biri 10 yıl, diğeri 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 10 yıl, diğeri 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık M.E.Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Y.T, olay sırasında tarafları ayırmak amacıyla araya girdiğini, yaralama eyleminde bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Müşteki S.S. ise sanıkların kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, Y.T'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, M.E.Ö'yü ise aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Taşköprü ilçesinde 13 Aralık 2024'te M.E.Ö. ve Y.T. tartıştıkları S.S'yi bıçaklayarak yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Y.T. tutuklanmış, M.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de bıçaklama davasında 2 sanığa 10 yıl ve 6 yıl 8 ay hapis verildi - Son Dakika
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