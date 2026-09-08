Kastamonu Taşköprü'de otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyü girişinde otomobille traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, sürücüsü yola savruldu; kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü. Maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Kastamonu- Taşköprü kara yolu üzerindeki Alatarla köyü girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen traktör ile çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, sürücüsü ise yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza, olay sırasında bölgeden geçen bir yolcu otobüsünün araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu Taşköprü'de otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?