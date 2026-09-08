Kastamonu Taşköprü\'de otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü. Maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kastamonu- Taşköprü kara yolu üzerindeki Alatarla köyü girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen traktör ile çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, sürücüsü ise yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza, olay sırasında bölgeden geçen bir yolcu otobüsünün araç kamerasına yansıdı.