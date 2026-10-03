Kastamonu Taşköprü'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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Kastamonu Taşköprü\'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü mevkiinde akşam saatlerinde yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KASTAMONU'da kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün çarptığı yaya Şeref Günaçık (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu- Sinop kara yolu Taşköprü mevkinde meydana geldi. Sinop istikametine ilerleyen yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya Şeref Günaçık'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şeref Günaçık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıKastamonu3. SayfaGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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