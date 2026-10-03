Kastamonu Taşköprü\'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

KASTAMONU'da kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün çarptığı yaya Şeref Günaçık (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu- Sinop kara yolu Taşköprü mevkinde meydana geldi. Sinop istikametine ilerleyen yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya Şeref Günaçık'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şeref Günaçık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.