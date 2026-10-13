Kastamonu Taşköprü'de silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Taşköprü'de silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü\'de silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi, Akdeğirmen köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili ve İl Başkanı da katıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden İlhan Karasu, oğulları Sefa ve Ali ile İlhan Karasu'nun kardeşi Halit Karasu'nun cenazeleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akdeğirmen köyü İmamlar Mahallesi'ne getirildi.

Köy meydanında öğle namazının ardından 4 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Cenazeler daha sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve köy sakinleri katıldı.

Olay

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde dün, Ç.A. ve babası M.A. ile İlhan Karasu, oğulları Sefa, Ali ve kardeşi Halit Karasu arasında tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan, Sefa, Ali ve Halit Karasu tabancayla vurularak hayatını kaybetmiş, Ç.A. ve M.A, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
MilletvekiliKastamonuAK PartiTaşköprü3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:06:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de silahlı kavgada öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei