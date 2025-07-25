Kastamonu\'ya Uluslararası Öğrenci Ziyareti

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yaz okulları kapsamında Kastamonu'da bulunan 14 ülkeden 16 öğrenci, Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi ve YEE işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Dallı, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine değinen Dallı, öğrencilere "Sizleri ağırlamak ve burada görmek çok güzel. Hem Kastamonu'ya hem ülkemize hoş geldiniz. İnşallah daha sonra ailelerinizle de gelirsiniz. Bundan büyük mutluluk duyarız. Sizlere eğitim hayatınızda ve yaşantınızda başarılar, mutluluklar diliyorum." dedi.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Dallı'ya teşekkür etti.

Öğrencilere, Kastamonu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Topal, Müdür Yardımcısı ve Yaz Okulu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferda Merve Karamanoğlu ve Yunus Emre Enstitüsü okutmanı Melisa Ecrin Bolatkol eşlik etti.

YEE'nin 18 günlük eğitim programı kapsamında Kastamonu'ya gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek yöresel lezzetlerini deneyimleme imkanı buluyor.