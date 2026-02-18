Kastamonulu Kadınlardan Togo\'ya Destek

İHH Vakfı tarafından Batı Afrika ülkesi Togo'da yaptırılacak sağlık merkezine katkı sağlamak amacıyla İHH Kastamonu Kadın Kolları ile Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar bir araya geldi.

İHH Kastamonu Kadın Kolları üyeleri Togo'da yapılacak sağlık merkezine destek olmak amacıyla bir kermes düzenlemek istediklerini Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neslihan Açar'a anlattı. Bunun üzerine yapılacak sağlık merkezine katkı sağlamak için iki derneğin kadın üyeleri güç birliği yaparak, satışından gelir elde edilmek üzere dernek binasında bölgeye özgü Devrekani mantısı hazırladı.

"Batı Afrika ülkesi Togo'da sağlığa ulaşım zor"

Kastamonu İHH Atölye Birim Başkanı Aynur Palabıyık, AA muhabirine, Kastamonu'da çok sayıda ihtiyaç sahibine yardımda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son dönemde Gazze ağırlıklı yardım çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Palabıyık, "Batı Afrika ülkesi Togo sağlığın çok zor ulaştığı yerlerden biri. Burada bir sağlık ocağı yapılacak. Biz de Kastamonu olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda Devrekani Kadın Kooperatifimiz bize destek veriyor. Onlarla mantı yapıyoruz. Bu mantının satışı ile gelecek geliri sağlık ocağında kullanılmak üzere o bölgeye göndereceğiz." dedi.

Kastamonulu kadınların her zaman yardıma muhtaç insanlara destek verdiğini ifade eden Palabıyık, "Batı Afrika'da yapılacak olan sağlık ocağı sadece bir sağlık ocağı olmayacak. Anne ve çocuk ölümlerinin önüne geçmek açısından içinde doğumhane olacak. Biz de Kastamonulu kadınlar olarak oraya destek vermek için bir araya geldik." diye konuştu.

Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neslihan Açar ise 13 kadın bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını dile getirdi.

Kadınların her zaman yanlarında olduklarını anlatan Açar, "Amacımız ev kadınlarına destek olmak ve burada yaptıkları ürünleri insanlarla buluşturmak. Aynı zamanda da Devrekani ilçemizin lezzetlerini tüm Türkiye'ye duyurmak. Bu amaçla çıktığımız yolda yardım kuruluşlarından bize talep geldiğinde elimizden geldiği kadar kooperatifimizin kapılarını sonuna kadar açarak destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

İHH kadın kolları üyeleri ile güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını aktaran Açar, şunları kaydetti:

"İHH tarafından Afrika'da yapılacak olan bir sağlık kuruluşuna yardım için bizden destek istediler. Bizler de Devrekani mantısını yaptık. Onların kermesine destek olacağız. Bu mantılar kermeste satılıp geliri Afrika'da bu sağlık merkezine gönderilecek. Afrika'daki çocuklar, kadınlar ve tüm insanlar için Devrekanili kadınlar olarak elbirliği yaparak projeye bizler de imzamızı atmak istedik."