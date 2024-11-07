Kastamonulu Öğrencilerden Anlamlı Hediye - Son Dakika
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Kastamonulu Öğrencilerden Anlamlı Hediye

Kastamonulu Öğrencilerden Anlamlı Hediye

Kastamonu'daki ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı'nda aldıkları oyuncakları Diyarbakır'a gönderdi.

07.11.2024 11:48
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Kastamonu'daki bir ilkokulun öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdikleri gösteri için aldıkları oyuncakları öğretmenlerinin ilk görev yeri olan Diyarbakır'daki okula gönderdi.

Kuzeykent İlkokulu'nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Avni Burhan Demirci'nin koordinesinde diğer öğretmenlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gösteri hazırladı.

Öğrenciler, gösteride kullanmak üzere aldıkları yaklaşık 150 pelüş oyuncağı, öğretmenleri Demirci'nin 35 yıl önceki ilk görevi yeri olan Diyarbakır'ın Sur ilçesi Sati Mahallesi Zorova mezrasındaki öğrencilere göndermeyi kararlaştırdı.

Oyuncaklar, okul idaresi tarafından kargo ile Diyarbakır'a gönderildi.

Öğrencilerden Batuhan Duru, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Duru, "Sahnede oyuncaklarımızı havaya fırlattık. Etkinlik bittikten sonra oyuncaklarımızı topladık. Bu oyuncakları nereye göndereceğimizi düşünürken, öğretmenimizin ilk görev yerine göndermeye karar verdik. Bunu duyan öğretmenimiz çok sevindi, çok duygulandı." diye konuştu.

Diyarbakır'daki çocuklarla oyuncak arkadaşı oldular

Ahsen Karadaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında pelüş oyuncaklarla çok güzel bir sunum hazırladıklarına işaret ederek, "Pelüş oyuncaklarımızı havaya fırlattık. Sonra bu oyuncakları toplayıp öğretmenimizin ilk görev yerine gönderdik. öğretmenimiz çok sevindi ve duygulandı." dedi.

Ayşe Ece Özdemir, oyuncakları başkalarına göndermeye karar verdiklerini anlatarak, "Bu oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara göndereceğiz. İnşallah onlar da bizim gibi güzelce bu oyuncaklarla oynar, eğlenirler." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Bektaş, böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kendimi çok mutlu hissediyorum, çok duygulandım, çok sevindim. Biz bu oyuncaklarla çok güzel oyunlar oynadık, inşallah onlar da çok güzel oyunlar oynar." diye konuştu.

Meryem Ahsen Yazıcı da oyuncakları Diyarbakır'daki çocuklara, onlarla oyuncak arkadaşı olmak için gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonulu Öğrencilerden Anlamlı Hediye - Son Dakika

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