Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ'de 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G. (20), polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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