Katar, 19 Tonluk Yardımı Mısır'a Ulaştırdı

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Katar, gönderdikleri 19 tonluk insani yardım taşıyan bir uçağın Mısır'ın Ariş Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının barınması için gerekli malzemelerin yer aldığı 19 tonluk yardımı taşıyan uçağın Ariş Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Gıda ve barınma malzemeleri de dahil olmak üzere 19 tondan oluşan yardım, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Katar, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların ardından Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla şu ana kadar 90 uçak insani yardım ulaştırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.