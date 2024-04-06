Katar, 19 Tonluk Yardımı Mısır'a Ulaştırdı - Son Dakika
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Katar, 19 Tonluk Yardımı Mısır'a Ulaştırdı

Katar, Gazze'deki Filistin halkının barınması için gerekli malzemelerin yer aldığı 19 tonluk yardımı taşıyan bir uçağın Mısır'ın Ariş Havalimanı'na ulaştığını duyurdu. Yardım, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak. Katar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından şu ana kadar 90 uçak insani yardım gönderdi.

06.04.2024 00:03
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Katar, gönderdikleri 19 tonluk insani yardım taşıyan bir uçağın Mısır'ın Ariş Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının barınması için gerekli malzemelerin yer aldığı 19 tonluk yardımı taşıyan uçağın Ariş Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Gıda ve barınma malzemeleri de dahil olmak üzere 19 tondan oluşan yardım, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Katar, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların ardından Gazze'ye ulaştırılmak amacıyla şu ana kadar 90 uçak insani yardım ulaştırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, 19 Tonluk Yardımı Mısır'a Ulaştırdı - Son Dakika

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