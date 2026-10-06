Katar'a 9 ayda 2 milyon 614 bin ziyaretçi geldi, KİK ülkeleri ilk sırada - Son Dakika
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Katar'a 9 ayda 2 milyon 614 bin ziyaretçi geldi, KİK ülkeleri ilk sırada

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Katar Turizm Kurumu verilerine göre Katar, bu yılın 9 ayında 2 milyon 614 bin ziyaretçi ağırladı. Eylülde ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 276 bine çıkarken, 9 aylık dönemde KİK ülkeleri 1 milyon 69 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.

Katar, bu yılın 9 ayında 2 milyon 614 bin ziyaretçiyi ağırladığını duyurdu.

Katar Turizm Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkeyi eylül ayında ziyaret edenlerin sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 artarak 273 binden 276 bine yükseldi.

Yılın 9 ayında Katar'a gelen ziyaretçilerin bölgelere göre dağılımında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri 1 milyon 69 bin ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

Asya ve Okyanusya ülkeleri 548 bin ziyaretçi sayısıyla ikinci sırayı alırken, Avrupa ülkeleri ise 538 bin ziyaretçi ile üçüncü sırayı aldı.

Diğer Arap ülkelerinden 184 bin, diğer Afrika ülkelerinden ise 84 bin ziyaretçi geldi.

2025 yılı genelinde 5,1 milyon ziyaretçi rekoruna ulaşan Katar, bu yıl Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ile hava sahası ve uçuş rotalarındaki güvenlik endişeleri sebebiyle özellikle Kuzey Amerika ve Asya gibi uzak kıtalardan gelen uzun mesafeli turist akışında yavaşlamalar yaşadı.

Ancak diğer Körfez ülkelerinden kara yolu veya kısa mesafeli uçuşlar ile Katar'a gelen ziyaretçiler ilk sırada yer alarak turizm sektörünü canlı tuttu.

Katar, son yıllarda yaptığı altyapı ve turizm yatırımlarıyla bölgenin önde gelen seyahat merkezlerinden biri haline gelmeyi hedefliyor.

Yıl bitmeden birçok uluslararası etkinliğin gerçekleşeceği Katar'da turist sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: AA
Körfez İşbirliği KonseyiEkonomiTurizmGüncelKatarDünyaSon Dakika

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